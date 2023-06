Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Unterliederbach

Frankfurt am Main (ots)

Am Nachmittag des 1. Juni kam es in der Königsteiner Straße in Unterliederbach zu einem Wohnungsbrand.

Mehrere Notrufe gingen gegen 15:40 Uhr in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Die Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern eines Wohnhauses in der Königsteiner Straße im Stadtteil Unterliederbach. Das Feuer brach aus bislang unbekannten Gründen in einer Wohnung im 3. Obergeschoss des viergeschossigen Wohnhauses aus.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus den Fenstern. Sofort wurden die Löschmaßnahmen eingeleitet und parallel dazu das Wohnhaus nach Personen abgesucht. Die Personen aus der Brandwohnung konnten sich selbst ins Freie retten. Von außen kam eine Drehleiter zum Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Ein Übergreifen auf das Dach wurde dadurch verhindert. Nach rund 40 Minuten war der Brand gelöscht. Im Anschluss folgten noch Nachlösch-, Lüftungs- und Aufräumarbeiten. Gegen 18 Uhr konnte der Einsatz vor Ort beendet werden.

Es wurden zwei Personen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und ein Kleinkind zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Über Höhe des entstandenen Sachschadens und zur Brandursache liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell