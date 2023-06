FW-F: Verkehrsunfall im Frankfurter Westend - drei zum Teil schwer verletzte Personen

Frankfurt am Main (ots) - Am Nachmittag des 1. Juni kam es in der Königsteiner Straße in Unterliederbach zu einem Wohnungsbrand. Mehrere Notrufe gingen gegen 15:40 Uhr in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Die Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern eines Wohnhauses in der Königsteiner Straße im Stadtteil Unterliederbach. Das Feuer brach aus bislang unbekannten Gründen ...

