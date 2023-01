POL-PDKO: Zeugenaufruf

Bendorf (ots) - Zwischen Samstag, den 21.01.2023 und Dienstag, den 24.01.2023, kam es zu einem Einbruchsversuch in die Katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth in Bendorf. Es konnten an mehreren Türen Hebelspuren festgestellt werden. Weiterhin wurde ein Bewegungsmelder beschädigt. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf Telefon: ...

mehr