POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Emmelshausen (ots) - Am Sonntag, den 22.01.2023, um ca. 21:30 Uhr, beabsichtigte der Fahrer eines dunklen BMW Touring auf dem Parkplatz des Lidl-Discounters in der Straße "Am Stadion" seine Fertigkeiten als Driftkünstler zu verfeinern. Augenscheinlich luden die vorherrschenden Witterungsverhältnisse mit Schnee und Eis dazu ein, verbotswidrig ein paar "Donuts" zu drehen. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die dazu ...

mehr