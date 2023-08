Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Pkw Fahrer verursacht Unfall mit zwei Verletzten.

Reichshof (ots)

Am 25.08.2023 gegen 16:35 Uhr befuhr eine 26jährige Gummersbacherin die Feindrahtstraße aus Richtung Bergneustadt kommend. In dem Einmündungsbereich der BAB Anschlussstelle Derschlag beabsichtigte sie nach links auf den BAB Zubringer abzubiegen. Dort musste sie verkehrsbedingt, entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt gewähren, sodass sie auf dem Linksabbiegestreifen anhielt. Aus der selben Fahrtrichtung kommend, befuhr der 51-jährige in Rheinland- Pfalz wohnende Verkehrsteilnehmer in dieselbe Fahrtrichtung. Dabei übersah er die auf dem Linksabbiegestreifen wartende 26jährige. Der Unfallverursacher kollidierte frontal mit dem Fahrzeugheck der Gummersbacherin. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug des Verursachers und kam, ca. 50 Meter von dem Kollisionsort entfernt, auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen stand der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Zufahrt aus Richtung Bergneustadt kommend, in Richtung BAB- Anschlussstelle kommend komplett gesperrt.

