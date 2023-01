Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschädigen Fahrzeuge mit Lackfarbe

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am vergangenen Sonntag, 22. Januar 2023, mindestens zehn Fahrzeuge mit Lackfarbe besprüht und dadurch beschädigt. Ein Betroffener rief am selben Tag gegen 13 Uhr die Polizei, als er sein Auto beschädigt unter der Autobahnbrücke an der Uechtingstraße in Schalke-Nord vorfand. Den Beamten gegenüber gab er an, gegen 6 Uhr am Morgen entsprechende Sprüh-Geräusche gehört, sich aber nichts dabei gedacht zu haben. Auch die weiteren beschädigten Autos wurden in diesem Bereich festgestellt. Polizeibeamte fanden im Kreuzungsbereich Uechtingstraße und Caubstraße eine leere Sprühdose und stellten sie sicher. Es werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell