Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen - Ermittlungen nach Amok-Drohungen dauern an

Gelsenkirchen (ots)

Nach wiederholten Amok-Drohungen gegen eine Schule in Gelsenkirchen-Bismarck (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5419443 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5421960) dauern die Ermittlungen weiterhin an. Im Zuge dieser ergab sich am späten Freitagnachmittag, 20. Januar 2023, der Verdacht gegen einen 24 Jahre alten Gelsenkirchener. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden. Sichergestellt wurden jedoch Datenträger, die nun ausgewertet werden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Er bestreitet, der Täter zu sein. Nach polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache am selben Tag wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Auch heute, 23. Januar 2023, ist die Polizei, unter anderem mit Experten des Kommissariates Kriminalprävention und Opferschutz, an der Schule im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell