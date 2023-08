Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierte 63-Jährige bei Unfall verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall auf der L 384 in Wipperfürth-Wasserfuhr hat sich am Freitag (25. August) eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die 63-Jährige aus Wipperfürth war gegen 14.05 Uhr in Richtung Wipperfürth unterwegs, als sie bei Regen in einer Kurve die Kontrolle über ihren VW verlor und von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr ein Verkehrszeichen und eine Leitplanke, bevor ihr Auto im Straßengraben zum Stehen kam. Die 63-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weil die Fahrerin Ausfallerscheinungen aufzeigte und ein Alkoholvortest positiv ausfiel, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell