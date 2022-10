POL-HAM: Altpapiertonne im Schlagenkamp angezündet

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein Unbekannter ist am Freitag, 21. Oktober, zwischen 19.30 Uhr und 21.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Möhnerstraße eingebrochen. Nachdem er mehrfach daran scheiterte, Fenster sowie Türen gewaltsam zu öffnen, hebelte er eine Eingangstür auf und durchwühlte mehrere Räume. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Anhand einer Videoaufzeichnung kann der ...

