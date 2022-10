POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm - Pelkum (ots) - Am Sonntag, 23. Oktober 2022, gegen 15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kleinen Werlstraße, in dessen Folge zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr der 32-jähjrige Fahrzeugführer eines Mercedes Vito die Kleine Werlstraße in östliche Richtung und beabsichtigte an einem am rechten Straßenrand geparkten Fiat Ducato vorbeizufahren. Hierbei kam zum Zusammenstoß ...

