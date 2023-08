Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg: Festnahme nach Diebstahlsserie von Aufsitzrasenmähern

Kreis Schleswig-Flensburg (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Flensburg wurden am Mittwochmorgen (09.08.2023) mehrere Personen nach dem Diebstahl von landwirtschaftlichen Maschinen festgenommen. Drei Männer (29, 38 und 48 Jahre alt) wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Flensburg vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

Vorangegangen waren mehrmonatige Ermittlungen verschiedenster Dienststellen gegen eine litauische Tätergruppe, die seit Oktober 2022 in wechselnder Beteiligung regelmäßig nach Deutschland einreiste. Dort stahlen sie hauptsächlich Rasenmähertraktoren von landwirtschaftlichen Höfen und transportierten sie zurück nach Litauen, um sie dort vermutlich zu verkaufen. Die Polizei ermittelt in rund 25 Fällen, die sich allein im Kreis Schleswig-Flensburg ereignet haben. Darüber hinaus kommt die Gruppe für weitere Taten in ganz Schleswig-Holstein in Betracht. Es dürfte ein Schaden von über 400.000 Euro entstanden sein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

