Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Todesopfer nach Brand in Einfamilienhaus identifiziert, Folgemeldung

Westerland/Sylt (ots)

Die Identität der Frau, die während eines Brandes in einem Einfamilienhaus im Hoyerweg in Westerland am frühen Donnerstagmorgen (10.08.23) aufgefunden wurde, ist geklärt. Es handelt sich um die 60-jährige Bewohnerin des Hauses, welches sie allein bewohnte. Nähere Angaben zur Todesursache und zur Brandursache können derzeit noch nicht gegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell