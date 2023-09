Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.09.2023 um 15:50 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Skoda die Eisenbahnunterführung in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W., als ihm ein Wohnwagen entgegenkam. Der Skoda-Fahrer signalisierter dem Fahrer des Wohnwagens, dass die vorhandene Fahrbahnbreite nicht ausreichen würde. Dieser ignorierte jedoch die Zeichen des Mannes, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Wohnwagens fuhr hiernach weiter, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Neustadt/W. bittet nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, sowie zu dem Wohnwagen machen können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

