POL-DO: Polizei nimmt Autoaufbrecher in der Innenstadt fest

Dortmund (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstag, 23.2, auf der Schüruferstraße in Dortmund-Aplerbeck mit zwei Autos wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 54-jähriger Dortmund gegen 18.50 Uhr auf der Schüruferstraße in Richtung Westen und wollte auf die B236 in Richtung Wambel auffahren. Beim Abbiegen übersah er ...

mehr