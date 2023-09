Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen müssen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

.... hat ein 45-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 30.09.2023 gegen 01:30 Uhr sich zunächst bei einer Bekannten in NW-Hambach aufhielt und hierbei mit dieser in einen verbalen Streit verfiel. Aufgrund dieser Tatsache wollte die Wohnungsinhaberin, dass der Mann ihre Wohnung verlässt. Da dieser dies auch beim Erscheinen der eingesetzten Beamten nicht tat, musste dieser zur Durchsetzung der Maßnahme dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Der alkoholisierte Neustadter beleidigte während dieser Maßnahmen die eingesetzten Beamten mehrmals. Auf diesen kommt nun ein Strafverfahren zu.

