Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Versicherungsschutz

Pößneck (ots)

Am Montag, gegen 20.30 Uhr, beabsichtigen Polizeibeamte in Pößneck in der Neustädter Straße einen Mopedfahrer zu kontrollieren. Am Moped war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Kontrolle versuchte sich der 16-jährige Fahrer durch Flucht zu entziehen. Dabei kam er zu Fall, blieb aber unverletzt. Da offenbar auch noch technische Veränderungen an dem Moped vorgenommen wurden, wurde dieses für weitere Untersuchungen sichergestellt. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell