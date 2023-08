Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Fahrer wird mehrmals unter Alkoholeinfluss erwischt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein 53-Jähriger in Neuhaus am Rennweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Maßnahmen ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von mehr als 1,4 Promille. In der Folge wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Dem Beschuldigten wurde abschließend die Weiterfahrt untersagt.

Jedoch schien der 53-Jährige das Verbot nicht allzu ernst zu nehmen: Nur wenige Minuten später wurde er erneut fahrenderweise bemerkt und angehalten. Zu der erneuten Trunkenheitsfahrt kommt nun ein Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu. Außerdem wurde ihm der Fahrzeugschlüssel schließlich abgenommen.

