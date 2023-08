Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pößneck - Krölpa (ots)

Am 19.08.2023, gegen 20.30 Uhr, befuhr die 31-jährige Fahrerin eines schwarzen Pkw Seat Leon in Krölpa die B 281 in Richtung Pößneck. In Höhe der Abfahrt zu den Gipsgruben kam ihr ein roter, augenscheinlich älterer, Pkw VW entgegen. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, in Richtung Rockendorf fort. An diesem Fahrzeug müsste mindestens der linke Außenspiegel beschädigt sein. Der Unfallbeteiligte selbst oder Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla, unter Angabe der Vorgangsnummer: 0216781, zu melden. Tel.: 03663 4310

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell