POL-PDPS: Pirmasens - Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Polizei Pirmasens (ots)

Am 22.04.2023, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Radfahrer die Schlossstraße in Richtung Exerzierplatz. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer hatte seinen PKW auf dem Parkstreifen entlang der Schlossstraße unterhalb der Pirminiuskirche abgestellt und wollte gerade aussteigen, als sich von hinten der Radfahrer näherte. Vermutlich wurde die Fahrertür durch eine Windböe komplett aufgedruckt. Der Radfahrer prallte in die weit geöffnete Tür und zertrümmerte dabei die Seitenscheibe der Fahrertür. Der 53-jährige überschlug sich und prallte mit der Schulter auf die Straße. Der Radfahrer, der keinen Schutzhelm getragen hatte, zog sich dabei eine Schulterfraktur und eine starkblutende Platzwunde am Kopf zu. |pips

