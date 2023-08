LPI-SLF: Diebstahl von mehreren Straßenschildern/ Manipulation an Verkehrseinrichtungen

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Freitagabend wurde die Sonneberger Polizei über den Diebstahl eines Stuhls von einer Restaurantterrasse in Neuhaus am Rennweg informiert. Eine Mitarbeiterin des Restaurants beobachtete, wie ein Mann mit seinem PKW vor der Terrasse anhielt, einen Stuhl ins Auto lud und anschließend flüchtete. Durch Kennzeichenhinweise gelang es den eingesetzten Beamten, den Dieb zu stellen: Der 61-Jährige ...

