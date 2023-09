Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 29.09.2023 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Opel in der Dr.-Hugo-Bischoff-Straße in Bad Dürkheim. Der 36-jährige Opel-Fahrer parkte am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung. Vermutlich touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den geparkten Opel und entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit. Am Opel entstand ein Streifschaden von ca. 1000,00 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

