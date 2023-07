Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der B327

Boppard, B327, Höhe Naßheck (ots)

Am Morgen des 28.07.2023, gegen 06:00 Uhr, kam es auf der B327, Höhe Naßheck, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der alleinbeteiligte, 22-jährige Unfallverursacher aus Koblenz die B327 aus Waldesch kommend in Richtung Pfaffenheck. In einer Rechtskurve kam der Unfallverursacher vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier schleuderte in eine dicht bewachsene Böschung. Der alleine im Fahrzeug befindliche Unfallverursacher konnte noch selbstständig aussteigen und auf sich sowie auf den Verkehrsunfall aufmerksam machen. Am Fahrzeug entstand mutmaßlich Totalschaden. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht. Neben der Polizei Boppard und der Verkehrsdirektion Koblenz war der Rettungsdienst im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B327 nur einspurig befahrbar.

