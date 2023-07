Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung PI Andernach - Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Weißenthurm (ots)

Am Samstag, den 22.07.2023 kam es gegen 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Weißenthurm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.

Im Bereich der Eisdiele bzw. des Amigo Arkadas Grill überholte ein weißes Motorrad einen PKW und stieß mit diesem zusammen. Dadurch riss die rechte Fußraste des Motorrades, sowie der Kühlflüssigkeitsbehälter des Motorrades ab. Am PKW entstand Sachschaden im Bereich des linken Vorderrades. Das Motorrad flüchtete nach dem Zusammenstoß über die rote Ampel an der Kettiger Straße in Richtung Mülheim-Kärlich.

Das Motorrad ist laut Zeugenangeben zuvor häufig durch die rücksichtslose Fahrweise, teilweise auch auf dem Hinterrad, in der Hauptstraße aufgefallen. Es handelt sich möglicherweise um ein weißes Naked-Bike der Marke Yamaha mit MY oder MYK Kennzeichen.

Wenn jemand Hinweise zu dem Motorrad geben kann, bitte bei der PI Andernach melden.

