Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Holzdiebstahl im Stadtwald von Lahnstein - 28000EUR Schaden

Lahnstein (ots)

Im Zeitraum vom 13.07.2023 bis 19.07.2023 wurde durch unbekannte Täter eine große Menge Eichenholz aus dem Stadtwald Lahnstein (Lichterkopf) gestohlen. Es handelt sich um 154 Festmeter, welches zur Abholung für Berechtigte bereitlag. Die Stämme waren auf eine Länge von knapp 12m zugeschnitten. Im genannten Zeitraum wurde das Holz durch einen Lkw-Holztransporter, weiße Zugmaschine mit Kranausleger, aufgeladen und abgefahren. Der Abtransport dürfte über die Schmidtenhöhe stattgefunden haben. Wer kann Angaben zu Fahrzeug/Anhänger und/oder Kennzeichen machen?

Hinweise bitte an die Polizei Lahnstein unter Tel.: 02621-913-0 oder per Email an pilahnstein@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell