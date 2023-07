POL-PDKO: Vorsicht: Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Lahnstein (ots) - Sachbeschädigungen durch Graffiti Am Sonntag, den 23.07.2023, gegen 12.30 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein eine Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Hauswand in Lahnstein in der Bürgermeister-Müller-Straße, Haus Nr. 1 gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten eine in blauer Farbe an die Wand gesprühte Schrift fest. Eine Absuche im Nahbereich ergab, dass direkt gegenüber beim Ouahigouya-Platz ...

