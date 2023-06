POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.06.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Schöppenstedt: Verkehrsunfall, hoher Sachschaden Donnerstag, 15.06.2023, gegen 09:00 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache verlor am Donnerstagvormittag ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und kollidierte in der Bahnhofstraße in Schöppenstedt mit vier parkenden PKW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20000 ...

