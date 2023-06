Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.06.2023.

Salzgitter (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Polizei ermittelt gegen Messerstecher.

Salzgitter, Siemensweg, Grünfläche hinter dem Mehrfamilienhaus, 14.06.2023, 16:30 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es zwischen einem 38-jährigen und einem 40-jährigen Mann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. In der sich anschließenden körperlichen Auseinandersetzung stach der 40-jährige mehrfach auf den 38-jährigen ein und verletzte diesen mit einem Messer erheblich an Kopf und Oberkörper. Das Opfer musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, befindet sich aber aktuell nicht in Lebensgefahr.

Der flüchtige 40-jährige Täter konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Das Amtsgericht Salzgitter erließ gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn.

Zum Zwecke der Spurensicherung wurde der Tatort weiträumig abgesperrt. Experten der Polizei übernahmen am Tatort die Spurensicherung. Ergänzend setzte die Polizei eine Drohne ein, um perspektivische Aufnahmen vom Tatort aufzunehmen.

Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass Zeugen der Tat Videoaufnahmen gefertigt haben.

Es wird daher für die Bürgerinnen und Bürger ein Hinweisgeberportal geschaltet. Die Polizei bittet, dass entsprechende Videoaufnahmen der Tat hochgeladen werden. Sie erreichen das Portal unter https://nds.hinweisportal.de/20230614-salzgitter-totschlag. Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf das Hinweisgeberportal.

Weiterhin werden Zeuginnen und Zeugen dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 bei der Polizei zu melden.

Weitere Auskünfte erteilt ihnen die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

