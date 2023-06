Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 16. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, hoher Sachschaden

Donnerstag, 15.06.2023, gegen 09:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor am Donnerstagvormittag ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und kollidierte in der Bahnhofstraße in Schöppenstedt mit vier parkenden PKW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20000 Euro, der 20-Jährige blieb unverletzt.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Freitag, 16.06.2023, gegen 01:30 Uhr

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei einen 19-jährigen Autofahrer der zuvor mit seinem Auto auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmitteleinfluss. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Wolfenbüttel: Kinder bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert

Mittwoch, 14.06.2023, gegen 14:20 Uhr

Am Mittwoch, gegen 14:20 Uhr, sind zwei Kinder, beide 13 Jahre alt, Opfer einer Straftat geworden. Demnach hätten sich die Kinder am Kornmarkt aufgehalten und dort auf einen Bus gewartet. Eine Gruppe mit mehreren Jugendlichen sei vorbeigegangen. Aus dieser Gruppe heraus sei ein zirka 16 Jahre alter männlicher Jugendlicher an die Kinder herangetreten und habe Bargeld gefordert. Offenbar um der Forderung Nachdruck zu verliehen, habe er gedroht die Haare der Kinder anzuzünden. Hierzu habe er auch zwei Feuerzeuge gezeigt. Daraufhin habe man dem Jugendlichen ein 50 Cent Stück ausgehändigt. Der Jugendlich habe das Geld genommen und sei dann wortlos fortgegangen. Beschreibung des Täters: Zirka 16 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß, bekleidet mit langer Hose und Cap. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell