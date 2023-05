Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Johann-Sebastian-Bach-Straße/ Gothaer Straße in Mühlberg. Ein 71-jähriger Fahrer eines Renault wollte in die Kreuzung einfahren und bemerkte eine von links nahende Fahrradfahrerin (45 Jahre) offenbar nicht. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, die 45-Jährige kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell