Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (218/2023) Göttingerin in der Jüdenstraße von Unbekanntem angegriffen - Motiv unklar, Polizei fahndet mit markantem Cappy nach Täter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Göttingen (ots)

Göttingen, Jüdenstraße

Sonntag, 7. Mai 2023, gegen 05.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Mit einem am Tatort zurückgelassenen Cappy (Foto) fahndet die Polizei Göttingen nach einem unbekannten Mann, der am vergangenen Sonntagmorgen (07.05.23) gegen 05.30 Uhr in der Jüdenstraße eine Frau attackiert hat. Die Göttingerin blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Das Motiv der Tat ist noch unklar.

Ersten Ermittlungen zufolge, war die Frau auf dem Heimweg aus der Innenstadt. Während sie vor der Haustür in ihrer Tasche nach dem Schlüssel suchte, griff sie der Unbekannte unvermittelt an und bedrängte sie.

Die Göttingerin rief um Hilfe, woraufhin der Angreifer von ihr abließ und flüchtete. Hierbei verlor er sein markantes, mit einem roten Löwen verziertes, Cappy. Es wurde sichergestellt.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Mann ein. Diese verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunklere Hautfarbe, dunkles, gelocktes Haar, sehr schlank, bekleidet mit dicker, dunkelblauer Steppjacke, enger, grauschwarzer Jeans und schwarzen Sportschuhen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell