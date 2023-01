Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verrauchte Wohnung; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Betrug; Raubdelikt; Brand von Narrenwagen

Reutlingen (ots)

Rauch in Wohnung

Starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung hat am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, zum Einsatz der Rettungskräfte in der Sickenhäuser Straße geführt. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein 61 Jahre alter Hausbewohner hatte Schuhe auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt, die nachfolgend zu kokeln begannen. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr durchlüftet und war anschließend wieder bewohnbar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, auch dürfte kein nennenswerter Sachschaden entstanden sein. Der erkennbar alkoholisierte Hausbewohner wurde einem Arzt vorgestellt und nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert. (cw)

Esslingen (ES): Verkehrsunfall auf Vogelsangbrücke

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag auf der Vogelsangbrücke ereignet. Gegen 17.20 Uhr war dort eine 22 Jahre alte BMW-Lenkerin stadteinwärts unterwegs und fuhr auf der linken Spur auf den verkehrsbedingt stehenden VW Käfer einer 51-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen ebenfalls stehenden VW Touran aufgeschoben. Beim Unfall wurde die 51-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Sie wollte sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ihr Auto sowie der BMW mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte mit schätzungsweise 20.000 Euro zu Buche schlagen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Vogelsangbrücke einseitig befahrbar. (mr)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung in Mehrfamilienhaus

Zu einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Brühl sind Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Dienstag ausgerückt. Gegen 23.45 Uhr war es offenbar aufgrund einer Ruhestörung zu einem Streit zwischen zwei Nachbarn gekommen, in dessen Verlauf einer der Männer den anderen leicht mit einem Messer verletzt haben soll. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, das er nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Zudem wurde ein Taschenmesser sichergestellt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Wernau (ES): Über Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Kriminelle haben am Montag eine 60 Jahre alte Frau aus Wernau um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Frau erhielt eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihre vermeintliche Tochter ausgab. Anschließend forderte der Betrüger die Frau auf, eine vierstellige Summe zu überweisen. Dem kam die Frau nach. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Seniorin den Geldbeutel geraubt (Zeugenaufruf)

Einer Seniorin ist am Montagabend in der Rohrer Straße in Leinfelden der Geldbeutel geraubt worden. Die 78-Jährige hatte gegen 19.30 Uhr ihren Pkw in der Tiefgarage eines Geschäftshauses abgestellt und war in Richtung des Treppenhauses gelaufen. In einem Zwischenraum traf sie auf einen bislang unbekannten Täter, der sie zur Seite stieß und ihr den Geldbeutel entriss. Im Anschluss konnte der Räuber, trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung, an der sich neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, entkommen. Die ältere Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, zirka 160 cm groß und schlank. Er soll einen Dreitagebart haben. Bekleidet war der Unbekannte vermutlich mit einem schwarzen Jogginganzug sowie einer schwarzen Strickmütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. (ms)

Gomaringen (TÜ): Gegenverkehr übersehen

Auf knapp 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung L230 / K6901 entstanden ist. Ein 24-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße von Gomaringen herkommend unterwegs und wollte auf Höhe der Wiesazsägmühle nach links auf die Kreisstraße in Richtung Dußlingen einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Nissan. Dessen 39 Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Schömberg (ZAK): Narrenwagen in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen ein zu einem Narrenwagen umgebauter landwirtschaftlicher Anhänger in Brand geraten. Gegen 6.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Integrierten Leitstelle ein, dass ein Narrenwagen auf einem Grundstück in der Hintere Kirchstraße in Schörzingen brennen würde. Die Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Ersten Erkenntnissen nach könnte ein sich in dem umgebauten Traktoranhänger befindlicher Ofen den Brand ausgelöst haben. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. (ms)

