Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (261/2022) Einbruch in Restaurant an der Weender Straße - Geld und Tablet gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße

Nacht zu Donnerstag, 23. Juni 2022

GÖTTINGEN (jk) - Aus einem Restaurant an der Weender Straße haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag (23.06.22) Bargeld in bislang unbekannter Höhe und ein IPad gestohlen. Zuvor waren die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in den Gastronomiebetrieb eingedrungen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

