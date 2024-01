Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Neuss - Polizei sucht Zeugen und Verursacherin

Neuss (ots)

Am Sonntag (28.01.), gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 45- jähriger Kaarster die Further Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Neuss. Im Kreisverkehr "Further Straße / Wolberostraße / Römerstraße" kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 47- jährigen Neusser, der mit seinem Kleinkraftrad bereits, von der Römerstraße kommend, in den Kreisverkehr eingefahren war. In Folge der Kollision stürzte der Neusser mit seinem Kraftrad und verletzte sich dabei schwer. Während er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde, musste sein Kleinkraftrad abgeschleppt werden. Zu allem Überfluss erwartet den 47- Jährigen nun noch ein Strafverfahren. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bereits am Samstag (27.01.), gegen 14:40 Uhr, war es auf der Euskirchener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 22- jährige Neusserin leicht verletzt wurde. Sie überquerte die Fahrbahn über einen Fußgängerüberweg, als sich ein roter Kleinwagen mit Neusser Städtekennung, aus Richtung Bergheimer Straße kommend, näherte. Die Fahrzeugführerin, circa 40 bis 50 Jahre alt und mit einem Kopftuch mit Blumenmuster bekleidet, hielt nicht an dem Fußgängerüberweg an, sodass der linke Seitenspiegel ihres Autos die 22- Jährige touchierte. Sie wurde dadurch leicht verletzt, während die Fahrzeugführerin ihre Fahrt in Richtung Erfttal fortsetzte.

Das Verkehrskommissariat 1 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen, der Identität der Fahrzeugführerin oder ihren roten Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.

