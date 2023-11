Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 29-Jährige von Kind abgelenkt und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Montagmittag (20.11.2023) eine 29 Jahre alte Frau in der Postfiliale am Königsbau abgelenkt und bestohlen. Die Frau saß in der Postfiliale an einem Tisch um ein Formular auszufüllen und legte hierbei ihr Mobiltelefon neben sich auf den Tisch. Gegen 14.30 Uhr wurde diese durch ein zirka 5-jähriges Kind mit einem Zettel abgelenkt. Als die junge Frau aufstehen wollte, stellte sie fest, dass das Telefon fehlte. Ob das Kind dieses an sich nahm oder eine erwachsene Person die Gelegenheit ausnutzte kann nicht gesagt werden. Bei dem Kind handelt es sich um einen zirka 5-jährigen Jungen, der mit einer Spiderman-Mütze bekleidet war. Zu eventuell beteiligten erwachsenen Personen konnte die Frau nichts sagen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

