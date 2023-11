POL-S: Lkw mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Dienstag (21.11.2023) in der Flachter Straße gegen eine Hauswand gefahren. Der 42-Jährige befuhr gegen 8.35 Uhr die Flachter Straße in Richtung Bundesstraße 295 und hielt an der Kreuzung zur Hemminger Straße an einer roten Ampel. Offenbar verlor er dann aus bislang ungeklärter Ursache das Bewusstsein und fuhr anschließend auf einen vor ihm stehenden VW Up auf. In der Folge kam er mit seinem Wagen ...

