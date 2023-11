Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend (19.11.2023) einen 34-jährigen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen. Mitarbeiter des DB-Sicherheitsdienstes bemerkten gegen 22.45 Uhr, wie der Mann Graffiti auf ein Bankgebäude an der Straße Am Hauptbahnhof sprühte, informierten die Polizei und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 34-Jährige führte einen Rucksack bei sich, in dem sich die eben genutzte sowie weitere Spraydosen befanden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 34-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell