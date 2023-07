Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Zusammenstoß auf Kreuzung

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahauser Damm / Stroot;

Unfallzeit: 05.07.2023, 15.10 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 29 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Heek. Der Gronauer war gegen 15.10 Uhr auf der vorfahrtberechtigen Straße Stroot aus Richtung Düstermühlenweg kommend in Richtung Leuskesweg unterwegs. Von links aus dem Ahauser Damm kommend wollte ein Transporter die Straße queren. Am Steuer saß ein 19 Jahre alter Heeker. Es kam zur Kollision. Die Behandlung des Gronauers nahm der Rettungsdienst vor Ort vor. Ein Transport zu einem Krankenhaus war zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und an einem Verkehrszeichen wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell