POL-BOR: Borken - SUV am Krankenhaus angefahren

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, An den Tonwerken; Unfallzeit: 03.07.2023, zwischen 07.15 Uhr und 08.00 Uhr; Einen schwarzen Sportwagen angefahren hat am Montagmorgen ein Unbekannter in Bocholt. Der Porsche stand zwischen 07.15 Uhr und 08.00 Uhr auf einem Parkplatz am Schwimmbad an der Straße An den Tonwerken, als er beschädigt wurde. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die ...

