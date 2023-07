Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geschädigter gesucht nach Parkplatzrempler

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Propst-Sievert-Weg;

Unfallzeit: 04.07.2023, 11.00 Uhr;

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Borken ein geparktes Auto beim Rangieren touchiert. Dazu kam es gegen 11.00 Uhr in einem Parkhaus am Propst-Sievert-Weg. Der Verursacher brachte den Unfall im Nachgang zur Anzeige. Die Polizei bittet den Halter des möglicherweise beschädigten Fahrzeugs, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell