POL-BOR: Vreden - GPS-Display von Mähdrescher abmontiert

Tatort: Vreden, Köckelwick;

Tatzeit: zwischen 03.07.2023, 23.00 Uhr, und 04.07.2023, 15.00 Uhr;

Auf Steuerungstechnik abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Vreden. In der Bauerschaft Köckelwick waren Unbekannte in eine verschlossene Scheune eingedrungen. Darin stand ein Mähdrescher, von dem die Täter ein GPS-Display abmontierten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

