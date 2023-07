Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auftreten von Falschgeld auf dem Stadtfest

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend, den 28.07.2023, bemerkte ein Standbetreiber des Stadtfestes einen gefälschten 50-Euro-Schein. Zuvor bezahlte eine Person mit dem Falsifikat an dem Verkaufsstand. Im Zuge der direkt eingeleiteten Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Tatverdächtigen zuvor noch an weiteren Ständen auf dem Stadtfest mit Falschgeld bezahlt haben und dieses dadurch in Umlauf geraten ist. Die Polizei bittet deshalb die Standbetreiber den Erhalt größerer Scheine genau zu überprüfen. Sollte weiteres Falschgeld auf dem Stadtfest aufgefunden werden, wird darum gebeten, die Polizei Zweibrücken unter der 06332 976-0 darüber zu informieren. |pizw

