POL-PDPS: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße

Zweibrücken (ots) - Am 25.07.2023 kam es zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gegenüber der Hofenfels-Apotheke. Die 81-jährige Nutzerin eines blauen Toyotas stand am Hilgardcenter in der Saarlandstraße gegenüber der genannten Apotheke und parkte nach ihren Besorgungen bei Starkregen rückwärts aus der Parklücke aus. Später merkte die Frau Beschädigungen vorne rechts an ihrem Fahrzeug und hält es für sehr wahrscheinlich, dass sie beim Ausparken ...

