Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 25.07.2023

Peine (ots)

Montag, 24.07.2023, 18:15 Uhr

Widerstand nach Körperverletzung

Vechelde

Nach einer zuvor begangenen Körperverletzung erhielt ein 18-jähriger Mann eine Wegweisung für die Tatörtlichkeit für mehrere Tage durch eingesetzte Polizeibeamte.

Die Wegweisung wurde nach kurzer Zeit durch die Person missachtet, sodass er wieder an der Einsatzörtlichkeit erschien und dort unvermittelt einen 43-jährigen Polizeioberkommissar in das Gesicht schlug. Dabei erlitt der Polizeibeamte einen Riss in der Lippe, die später im Klinikum Peine genäht werden musste. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme widersetzt sich der 18-Jährige so erheblich, dass ein weiterer 53-jähriger Polizeioberkommissar eine Prellung am Knie erlitt. Beide eingesetzten Polizisten waren nicht mehr dienstfähig. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

