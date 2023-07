Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 25.07.2023

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines Fahrrades

Salzgitter, Lebenstedt, Am Bauerngraben, 27.07.2023, 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter entwendeten das Fahrrad der 63-jährigen Geschädigten. Diese hatte ihr weißes Damenrad mit einem Fahrradschloss am Fahrradständer vor dem Mehrfamilienhaus angeschlossen. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte der Täter das Fahrradschloss beschädigt und konnte so das Fahrrad entwenden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1600 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Salzgitter, Lebenstedt, Propst-Tittelbach-Weg, 24.07.2023, 22:10 Uhr

Am Montagabend erhielt die Polizei Salzgitter den Hinweis, dass ein 26-jähriger Fahrzeugführer beim Ausparken mit seinem Pkw in der Nordstraße in Lebenstedt einen dahinter parkenden Pkw beschädigt habe. Anschließend habe er sich vom Ort entfernt. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Fahrer im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Hier erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei veranlasste daher die Entnahme einer Blutprobe. Eine weitere Streifenwagenbesatzung der Polizei überprüfte den mutmaßlichen Unfallort. Hier konnte festgestellt werden, dass es nicht zu einem Unfall kam. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell