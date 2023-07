Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 25.07.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Lagergebäude

Hornburg, Braunschweiger Straße, 21.07.2023, 12:30 Uhr bis 24.07.2023, 07:00 Uhr Über das vergangene Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in ein Lagergebäude in der Braunschweiger Straße in Hornburg ein. Hier hebelten sie eine Tür auf und entwendeten im Anschluss dort gelagertes Werkzeug. Der entstandene Schaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf 1000 EUR geschätzt. Zeugenhinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell