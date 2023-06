LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Arnstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam am Samstagmorgen in der Marlishäuser Straße. Hierbei übersah die 43-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot, beim Abbiegevorgang in eine Grundstückseinfahrt, den ihr entgegenkommenden 35-jähren Fahrer eines Motorades der Marke Honda. Dabei kam es zur Kollision. Hierdurch kam der Motorrad-Fahrer zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw und am Motorrad entstand jeweils ...

