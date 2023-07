Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Verkaufsstände eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (15.07.2023) in sechs Verkaufsstände an der Hirschstraße eingebrochen und haben Schmuck, Küchenutensilien, Kleidung und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter schlitzten in einem Fall zwischen Mitternacht und 06.30 Uhr eine Seitenplane auf. In den anderen Fällen zogen sie die Klettverschlüsse auf und gelangten so in die Verkaufsstände, die dort anlässlich einer Veranstaltung aufgebaut worden waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell