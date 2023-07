Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Unfall in der Gutenbergstraße hat eine 61 Jahre alte Frau am Samstagmorgen (15.07.2023) schwere Verletzungen erlitten. Die 61-Jährige war kurz nach 07.30 Uhr in der Gutenbergstraße auf Höhe des Feuersees unterwegs, als eine 52 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Toyota beim Einparken den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselte. Dadurch wurde der Arm der 61-Jährigen zwischen Fahrzeug und Gebäudewand eingeklemmt, wodurch diese eine offene Fraktur des Arms erlitt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell