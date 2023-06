POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall im Waldgebiet im Bereich Grebenau - 21-jähriger Fahrer schwer verletzt

Neuhof (ots) - Am 24.06.2023 ereignete sich am Bahnhof in Neuhof eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer BMW parkte zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr direkt gegenüber den Bushaltestellen in der äußerst linken Parkbucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte am BMW den rechten vorderen Kotflügel und die Stoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter ...

