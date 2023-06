Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall auf der A4 - Klein-Lkw kippt im Flutgraben um - eine Person verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag (25.06.2023) ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der BAB 4, Bad Hersfeld in Richtung Erfurt, etwa 1 km vor der Anschlussstelle Friedewald, ein Auffahrunfall zwischen zwei rumänischen Fahrzeugen. Der 31-jährige Fahrer eines Klein-Lkw beachtete nicht das vorausfahrende Fahrzeuggespann (Kastenwagen mit Autoanhänger), welches aufgrund der Ladung (Pkw) nur langsam vorankam. Beim Versuch, noch auf den linken Fahrstreifen auszuweichen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf das Gespann auf, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Flutgraben, wo das Fahrzeug umstürzte und auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer des Klein-Lkw wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 24-jährige Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Die A4 musste in diesem Abschnitt für die Dauer der Bergungsarbeiten bis etwa 18.00 Uhr in östlicher Fahrtrichtung gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

